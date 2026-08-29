Kabarett und Chansons mit Sebastian Krämer

Sebastian Krämer mit seinem neuen Programm.

Die bizarre Schönheit der Krämerschen Verse haben keine Parolen, wollen nicht Mut machen und auch keine Empfehlungen zur Gestaltung einer besseren Welt geben. Krämer scheint seinen abstrusen Humor nicht zu planen, er hat ein untrügliches Gespür für Rhythmus, sprachliche Präzision und musikalische Genialität. Bei ihm findet das Lachen seinen ursprünglichen Sinn: Es dient der Erleichterung darüber, den Widersinn seiner Erzählungen nicht auflösen zu müssen. Die Gäste gehen nachhaltig getröstet aus einem Abend mit Krämer fröhlich nach Hause zurück zu den eigenen Absurditäten Neben seiner Bühnentätigkeit ist Sebastian Krämer freier Komponist, Schriftsteller, Familienvater und hat mehrere Kabarettpreise und den Deutschen Kleinkunstpreis (Chanson) gewonnen. Er ist Mitglied der Lesebühne „Dienstagspropheten“ sowie regelmäßig in TV-Formaten wie "Neues aus der Anstalt", "Night-Wash" oder "Quatsch Comedy Club" zu sehen.