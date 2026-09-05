Kabarett + Chansons mit Sebastian Krämers neuem Programm „Gesänge auf der Falltür“

„Gesänge auf der Falltür“ - das neue Programm des Kabarettisten und Komponisten Sebastian Krämer.

Schon bemerkt, dass auch im Bühnenboden unseres Theaters eine Falltür versteckt ist? Und eine ganz kleine sogar unter jedem einzelnen Sitz im Saal? Oder sind es Sebastian Krämers neue Lieder, die als besonderen Service die mobile Falltür schon mit eingebaut haben? Nicht immer wird sie sich während der Vorstellung bereits öffnen. Dann sollte man/frau sie wie eine Hausaufgabe mit in die eigenen vier Wände tragen, um sie vielleicht aus Platzgründen unterm Bett zu verstauen, und plötzlich nachts im Schlaf: Pardauz!

Denn nicht nur Krämers Frechheit ist bodenlos. Über Abgründe der Hingabe, des Schreckens oder der Trauer breitet er sorgsam seine ornamentreichen musikalischen Teppiche – auch manchen Badezimmer-Läufer oder roten Samt (wobei uns immer mehr interessieren sollte, was darunter lauert, als welche aufgedonnerte Schönheit sich anschickt, darüber hinwegzugleiten).

Die bizarre Schönheit der Krämerschen Verse haben keine Parolen, wollen nicht Mut machen und auch keine Empfehlungen zur Gestaltung einer besseren Welt geben. Krämer scheint seinen abstrusen Humor nicht zu planen, er hat ein untrügliches Gespür für Rhythmus, sprachliche Präzision und musikalische Genialität. Bei ihm findet das Lachen seinen ursprünglichen Sinn: Es dient der Erleichterung darüber, den Widersinn seiner Erzählungen nicht auflösen zu müssen. Die Gäste gehen nachhaltig getröstet aus dem Abend mit Krämer fröhlich nach Hause zurück zu den eigenen Absurditäten. Neben seiner Bühnentätigkeit ist Sebastian Krämer freier Komponist, Schriftsteller, Familienvater und hat mehrere Kabarettpreise und den Deutschen Kleinkunstpreis (Chanson) gewonnen. Er ist Mitglied der Lesebühne „Dienstagspropheten“ sowie regelmäßig in TV-Formaten wie "Neues aus der Anstalt", "Night-Wash" oder "Quatsch Comedy Club" zu sehen.