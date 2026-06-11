The Ella Fritzgerald Songbook

Ella Fitzgerald war unbestritten eine der größten Sängerinnen des Jazz.

Mit Bigbands, Orchestern und auch kleinen Combos spielte sie zahllose Aufnahmen ein, die noch heute begeistern. Gerade diesen intimen Combo Versionen widmet sich das Programm des Trios. Die charmante französische Sängerin Katia Belley interpretiert Ellas Musik auf ihre ganz eigene Art und Weise und die ausdrucksstarkte und vielseitige Pianistin Victoria Pohl sorgt mit Felix Wiegand am Kontrabass durch ihre einfühlsame Begleitung für das feine swingende Fundament und so manches solistische Highlight. Klassiker wie „Summertime“, „Cheek to Cheek“, „Tea for Two“, „Georgia on my Mind“ und „I got Rhythm“ in den Ella-Versionen sorgen für einen spannenden, stimmungsvollen und abwechslungsreichen Abend.

Katia Belley – Gesang

Victoria Pohl – Piano

Felix Wiegand – Bass