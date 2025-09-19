Beleuchtung des Rathauses

Die farblich abgestimmte Beleuchtung zum Gedenktag soll für das Thema sensibilisieren, zum Nachdenken anregen und motivieren, Menschen ermutigen, sich für ihre Mitmenschen, die beleidigt, bedroht, angegriffen, gemobbt oder diskriminiert werden, starkzumachen und einzusetzen.

Der Tag der Zivilcourage wird im Stadtbild sichtbar gemacht werden durch ein pink beleuchtetes Rathaus mit Schriftzug Zivilcourage. Zurückzuführen ist die Farbwahl auf eine Kampagne von zwei Studenten, die beobachteten, wie ein Kommilitone aufgrund des Tragens eines pinken T-Shirts gemobbt wurde. Sie solidarisierten sich und trugen am nächsten Tag ebenfalls pinkfarbene T-Shirts. Die Farbe pink steht seither als Zeichen für Solidarität, Zivilcourage, Mut, sich für Andere einzusetzen.