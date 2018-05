Am 23. und 24. Juni 2018 finden die Belforter Tage in Leonberg statt, die auch allen Bürgerinnen und Bürgern in und um Leonberg Gelegenheit geben, am deutsch-französischen Programm der Partnerstädte teilzunehmen.

Am Sonntag, 24.6. sind alle Interessierten herzlich zum deutsch-französischen Gottesdienst um 10 Uhr in die Versöhnungskirche Ramtel eingeladen. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde und die protestantische Gemeinde Belfort organisieren diesen Gottesdienst, bei dem auch viel Gospelmusik zu hören sein wird. Die Predigt wird ins Deutsche übersetzt.

Alle Freunde der Rock- und Popmusik sind am Sonntagnachmittag recht herzlich zum deutsch-französischen Chorkonzert in die Stadthalle Leonberg eingeladen. Eine bunte Mischung aus fetzigen Popsongs und Pop-Balladen steht auf dem Programm. Freuen Sie sich auf Hits wie „Splish splash“, „Summer in the city“ oder „You’ve got a friend“ und vielen mehr.

Der Rockchor Les Poudrockers aus Belfort singt gemeinsam mit dem Pop-Chor rytmix des Liederkranzes 1840 Leonberg e.V..

Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.