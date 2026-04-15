Belforter Tage in Leonberg

Partnerschaftswochenende mit unserer französischen Partnerstadt

Am 9. und 10. Mai 2026 feiert Leonberg die Städtepartnerschaft mit Belfort. Zu den Belforter Tagen begrüßt die Stadt eine Delegation aus Lokalpolitik und Vereinen aus der französischen Partnerstadt.

Im Mittelpunkt des Wochenendes stehen Begegnungen, gemeinsame Veranstaltungen und der persönliche Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen beider Städte.

Ein besonderer Höhepunkt ist der französische Markt (Marché Français) auf dem Marktplatz. Er findet von Donnerstag, 7. Mai, bis Samstag, 9. Mai statt und bietet eine vielfältige Auswahl an französischen Produkten und Spezialitäten.

Begleitend ist bis Samstag, 9. Mai die zweisprachige Wanderausstellung "Adenauer - de Gaulle: Wegbereiter deutsch-französischer Freundschaft" im Foyer des Neuen Rathauses zu sehen. Die Ausstellung erläutert die Lebenswege von Kanzler Adenauer und General Charles de Gaulle, von ihrer ersten Begegnung 1958 bis zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963. Sie beleuchtet die Entstehung einer außergewöhnlichen Partnerschaft und deren Wirkung bis heute. Die Ausstellung ist Teil der Französischen Wochen des Institut français und kann vom 27. April bis 8. Mai zu den regulären Rathaus-Öffnungszeiten und am Samstag, 9. Mai vom 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Die 22. Ausgabe der Französischen Wochen (21. April bis 3. Mai 2026) fällt mit dem 75-jährigen Bestehen des Institut Français Stuttgart zusammen und steht unter dem Motto "Deutsch-französische Zusammenarbeit". Mit seiner Teilnahme unterstreicht Leonberg seine aktive Rolle in der Pflege der deutsch-französischen Beziehungen auf kommunaler Ebene.

Am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr lädt die Michaelskirche in Eltingen zu einem deutsch-französischen Gottesdienst ein. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der evangelischen Kirchengemeinde Leonberg und der „Paroisse luthérienne“ aus Belfort-Giromagny gestaltet und findet in deutscher und französischer Sprache statt.

Den festlichen Abschluss der Belforter Tage bildet das deutsch-französische Konzert der Lyra Leonberg e.V. und des Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort am Sonntag, 10. Mai, um 15 Uhr in der Stadthalle Leonberg. Der Eintritt ist frei.