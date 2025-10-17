Belinda Cannone - Auf einem dünnen Seil

Lesung und Gespräch

Tiefgründige Blicke in die Abgründe unserer Zeit.

In ihren neuen Erzählungen „Auf einem dünnen Seil“ holt Belinda Cannone mit ihrer Sprachkunst die an die Ränder der Gesellschaft Gedrängten, die Flüchtenden, Unsichtbaren und Ungehörten zurück ins Licht unserer Aufmerksamkeit, wie die zwanzigjährige Céleste, die mit ihrer Mutter in einem abgelegenen Tal in einer „Solidaritätsgemeinschaft“ lebt, ihr Zuhause verlässt, um im Wald unterzutauchen. Oder wie die drei von den Eltern verlassenen Geschwister, die durch die magische Verbindung zur Natur ihre Stärke entdecken. In diesen zauberhaft leicht erzählten Geschichten, die tief eindringen in die Abgründe unserer Zeit, bis zurück zum nazibesetzten Frankreich oder den Jugoslawienkriegen und den „europäischen Außengrenzen“ wird in jeder Geschichte eine ganze Welt eingefangen, in der die Verletzlichkeit diese Vulnérables auf einem dünnen Seil über den Abgrund trägt. Belinda Cannone wurde in Tunesien geboren, hat sizilianisch-korsische Eltern und lebt heute in Paris und in der Normandie. Ihre Arbeiten wurde u. a. mit dem Essay-Preis der Académie Française ausgezeichnet. Tobias Scheffel und Claudia Steinitz haben die Erzählungen ins Deutsche übertragen.