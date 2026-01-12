Bella Ciao!

Ein Abend mit italienischer Musik:

von neapolitanischen Klassikern wie "O sole mio" und "Torna a Surriento" über poetische Lieder großer Cantautori bis hin zu mitreißenden Schlagern und bewegenden Partisanenliedern – ein Streifzug durch 150 Jahre italienischer Musikgeschichte.

Das Ensemble – bestehend aus der neuen Leiterin der Jugendmusik- und Kunstschule Backnang Theresa Maria Romes (Sopran), dem Bariton Uli Bützer, Hubert Steiner an der Gitarre, Kevin Bernard am Akkordeon, Andreas Pickel am Schlagzeug und Jieun Baek am Klavier – arrangiert jedes Stück eigens für die vielseitige Besetzung: Bekannte Melodien erscheinen in frischem Gewand, während weniger bekannte Lieder zu spannenden Neuentdeckungen werden. Neben den Gesangsnummern bereichern sorgfältig ausgewählte Instrumentalstücke das Programm.