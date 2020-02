Wenn es darum geht, »bella figura« zu machen, also nicht nur selbst einen perfekten Eindruck zu hinterlassen, sondern auch durch eine aufmerksame und gepflegte Kommunikation sein Gegenüber gut dastehen zu lassen, dann sind die Helden in Yasmina Rezas Komödienhit aus dem Jahre 2015 allesamt Versager. Willkommen in einer neuen Versuchsanordnung dieser brillanten französischen Gesellschaftsautorin, die mit Lust die wahren Gesichter hinter einer scheinbar anständigen bürgerlichen Fassade enthüllt.

In »Bella Figura« führt sie uns gleich mitten hinein ins Beziehungschaos von Boris und Andrea, das sich vor einem gepflegten Restaurant abspielt. Die beiden haben seit vier Jahren eine heimliche Affäre, deren Feuer aber schon ein bisschen erloschen zu sein scheint. Deshalb sieht Boris sich genötigt, Andrea in ein Lokal auszuführen, statt wie sonst sofort mit ihr ins Bett zu gehen. Zu dumm nur, dass er Andrea gestanden hat, den Tipp für dieses Restaurant ausgerechnet von seiner Frau bekommen zu haben, die glaubt, dass er mit Geschäftsfreunden dort hingehen wolle. Andrea findet das ziemlich geschmacklos. Und überhaupt, warum können sie nicht mal eine ganze Nacht zusammen verbringen, will sie wissen. »Weil ich kein freier Mann bin. Ich bin ein Mann mit Familie«, entgegnet er genervt, was sie natürlich weiß. Sie schießt sofort verbal zurück und schwärmt von einer Liebesnacht mit einem 20 Jahre jüngeren Arbeitskollegen. Der Streit eskaliert, ein Wort gibt das nächste, am besten ist, man beendet den Abend. Als die beiden gerade mit dem Auto nach Hause fahren wollen, gibt es einen Knall. Boris hat beim Ausparken eine Frau angefahren. Es ist Yvonne, die Schwiegermutter von Françoise – der besten Freundin von Boris Frau. Zum Glück ist Yvonne nichts passiert, und sie kann wie geplant mit ihrem Sohn Eric und dessen Frau Françoise ihren Geburtstag feiern. Sollen Andrea und Boris doch mitkommen auf ein schnelles Gläschen nach diesem Schreck. Andrea findet das gut. Sie sieht doch, wie unangenehm es Boris ist, dass ausgerechnet die beste Freundin seiner Frau sie zusammen erlebt … Aus dem kurzen Drink wird ein langer Abend mit reichlich Champagner. Je mehr Alkohol fließt, desto weniger nehmen die Figuren ein Blatt vor den Mund und desto spitzer werden die verbalen Pfeile, die aus allen Richtungen durch die Luft sausen und nur allzu oft ins Schwarze treffen.

Wie in ihren Erfolgskomödien »Kunst« und »Der Gott des Gemetzels« erweist sich Yasmina Reza auch hier als hervorragende Beobachterin, die es versteht, mit ihren skurrilen Momentaufnahmen aus dem Leben ganz normaler Bürger auf elegante und kluge Weise zu unterhalten und zu amüsieren. »Es ist doch immer wieder ein Kunststück: mit nur ein paar Strichen, Sätzen auf Anhieb eine dramatische Situation zu schaffen.« (Der Tagesspiegel nach der UA in Berlin)