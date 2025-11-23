BELLA ITALIA - Dolce Vita zwischen Wunder und Wahnsinn

Für Italienerinnen und Italiener ist Deutschland eine bewundernswert disziplinierte Nation, wo man einen Zebrastreifen ohne Lebensgefahr überqueren kann. Und für Deutsche ist Italien eine Operettenbühne unter blauem Himmel mit singenden Gemüsehändlern, verlockenden Küsten, ikonischen Städten und Menschen voller Lebensfreude - o bella Italia! Dich hat der Schöpfer nach Entwürfen von Michelangelo geschaffen. Norbert Eilts und Ella Werner vermitteln singend und sprechend mit Witz und Humor das Portrait eines fremden Landes. Gemeinsam mit Clemens Parrotta an der Gitarre bieten sie dem Publikum unterhaltsamen Kurzurlaub für die Seele - zwei Stunden italienische Musik und Poesie.