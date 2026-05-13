Bella Italia - Dolce Vita zwischen Wunder und Wahnsinn.

Norbert Eilts, Ella Werner und Clemens Parrotta von der mobilen Bühne "Norbert Eilts - wortkino theater" vermitteln singend und sprechend mit Witz und Humor das Portrait eines fremden Landes. Ein Kurzurlaub für die Seele ⎼ zwei Stunden italienische Musik und Poesie.

Für Italienerinnen und Italiener ist Deutschland eine bewundernswert disziplinierte Nation, wo man einen Zebrastreifen ohne Lebensgefahr überqueren kann. Und für Deutsche ist Italien eine Operettenbühne unter blauem Himmel mit singenden Gemüsehändlern, verlockenden Küsten, ikonischen Städten und Menschen voller Lebensfreude ⎼ o bella Italia! Dich hat der Schöpfer nach Entwürfen von Michelangelo geschaffen.

Bei Bella Italia entführen italienische Gassenhauer, neapolitanische Volkslieder und zeitlose Hits von Adriano Celentano u.a. das Publikum in Klangwelten vertonter Gefühle, Wünsche oder Hoffnungen. Verbunden mit einer unterhaltsamen Moderation, kurzweiligen Anekdoten und literarischen Glanzlichtern, u.a. von Luigi Pirandello, Roberto Benigni, Italo Calvino und Francesco Muzzopappa, lädt die Aufführung alle Anwesenden zu einer schwungvollen italienischen Reise ein - Flucht aus Normalien ins schöne Italien.