Bella Italia Wimpina

Vom 02. bis zum 09. September 2021 zieht Italienisches Flair in die zauberhaften Kulissen der historischen Altstadt von Bad Wimpfen ein. Schon die Staufer liebten auf Ihren Reisen nach Italien einen Aufenthalt in der schönen Kaiserpfalz. Heute denken wir bei Italien an Sonne, Meer, Musik und schöne Reiseerlebnisse. Diese Atmosphäre wollen die Gestalter der Sommeraktionen mit einem „Klein-Italien in Bad Wimpfen“ erschaffen.