BELLALEBWOHL & DJ SenioreM

Club Alpha 60 e.V. Schwäbisch Hall Spitalmühlenstraße 13/2, 74523 Schwäbisch Hall

Mit Quetsche, Trommeln, Klampfen, Keys, Trompete und Posaune servieren Bellalebwohl einen explosiven Mix aus Ska, Swing und Folkpunk.

Ihre Songs verbinden rohe, oft gesellschaftskritische Texte und leidenschaftlichen Weltschmerz mit einer mitreißenden Feierlaune – irgendwo zwischen Straßenpoesie und tanzwütiger Ekstase. Direkt aus dem Herzen Stuttgarts liefern sie kantigen Offbeat-Straßenfolk, der ins Ohr geht, ins Herz trifft und in die Beine fährt. Ohrwürmer, Hymnen, Kneipenchor-Romantik: Bei Bellalebwohl ist Mitsingen Pflicht und Stillstehen keine Option.

Beginn um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr

