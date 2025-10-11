Belle de Jour, Belle de Nuit

Dreigroschentheater Kolbstraße 4c, 70178 Stuttgart

Verborgene Schönheiten Stuttgarts

Varieté mit Musik .

Theater am Fenster präsentiert:

Stuttgart trifft Paris: Sehr launig, musikalisch und nicht ohne Eitelkeiten konkurrieren Stuttgart und Paris um die schönsten Ecken, Gassen, Speisen und Getränke, Boulevards oder Schönheiten ihrer Stadt. Sie schweifen in die Umgebung, loben ihre Moden, Kleider, Künste und Ballsportvereine. Immer miteinander, aber doch konkurrierend; musikalisch begleitet von Julian Ripert, und dann - wie aus dem Nichts erscheint sie, Romy, la Schneider, mit einer Flasche Trollinger.

Mit Hedda Lindner, Maxi Widmayer, Boris Rodriguez, Julian Ripert

Info

Theater & Bühne
