Belvedere (Can) / La Armarda (USA) (Plus making Friends Aftershowparty)

Gegründet 1995 und benannt nach einer Sitcom aus den 80er Jahren, beeindruckten die Jungs aus dem kanadischen Calgary von Anfang an mit der unglaublichen Geschwindigkeit ihrer Musik

und erspielten sich mit ihrem „fast and furious“ Skate-Punk rasch einen Platz im internationalen „Melodycore-Olymp“, nahmen an der „Vans Warped Tour“ teil und veröffentlichten vier Alben; „Fast Forward Eats the Tape“ (erschienen im Jahr 2004) wurde von Blair

Calibaba produziert, der auch schon für SUM 41 arbeitete. 2005 trennte sich die Gruppe zunächst (und zwei ihrer Mitglieder riefen die Formation THIS IS A STANDOFF ins Leben), sieben Jahre später fanden sie aber wieder zusammen, feierten ihre Re-Union dann unter anderem mit einem Auftritt beim „Groezrock“-Festival und veröffentlichten mit „The Revenge Of The Fifth“ eine neue Platte – und die klingt geradewegs so, als hätten sie niemals aufgehört miteinander zu spielen, derart ordentlich legen sie los! Der schnelle, melodische und „angepisste“ Punk Rock, den sie uns auch heute noch überaus gekonnt präsentieren, wird hin und wieder mit einer gewissen Metal-Edge kombiniert und ist eindeutig die richtige Kost für Fans ihrer Landsmänner PROPAGANDHI oder auch Anhänger von Bands wie etwa STRUNG OUT.

Support: LA ARMADA

Ursprünglich in der Dominikanischen Republik gegründet, heutzutage aber in Chicago beheimatet, spielt diese Band eine explosive Mischung aus Punk, Hardcore und Metal.

After-Show-Party: MAKING FRIENDS

Im Anschluss an das Konzert gibt’s 90’s-Skate-Punk „all Night long“