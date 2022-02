Bembers: An der Spitze der Nahrungskette

Der Commander der Geschichtenerzählerei feiert ein „Best of 2.0 - Just killers – no fillers!” live auf den Bühnen der Republik.

Bembers hat in 10 Jahren die Höhe der Gürtellinie in der deutschen Comedy-Szene neu definiert und präsentiert gekonnt gesetzte Tiefschläge aus seinen letzten vier Soloprogrammen und allergeheimste Geheimnisse, die er eigentlich nicht verraten wollte – aber ist der Ruf erst ruiniert, erzählt`s sich völlig ungeniert.

Herzlich willkommen in der Bembers World of Rock`n`Roll, einer Welt voller Abenteuer, die das echte Leben schreibt. Extrem authentisch und erlebnisorientiert verschiebt Bembers die Perspektiven unserer vorgefertigten Sichtweisen. Zwischen den Zeilen versteckt sich allerdings immer mit ein Stückchen Wahrheit, verpackt in ein Augenzwinkern und der Kunst auch über sich selbst zu lachen.