Theaterstück über die Geschichte der elektronischen Musik.

Nach 8 Vorstellungen im koproduzierenden Theater La Lune jetzt erstmalig im Climax Institutes !!!

Nach der Vorstellung fließender Übergang und Freier Eintritt (für Besucher des Stücks) zur AVOID, einer von Stuttgarts führenden Gay House Parties! 🌈🎶🥳

„Ben - allein zu House“

Mit Benjamin Hille im Bühnenbild und Street Artist SJKS - Sven Schoengarth - www.sjks.art

Der 12-jährige Ben wird 1988 in Bremen von seiner ersten Single „Big Fun“ mit der Techno-Leidenschaft infiziert und House Music begleitet seitdem sein Coming-Out und das Erwachsenwerden. Bis heute besucht er die wichtigsten Hotspots der Szene, die er an diesem Abend liebevoll lebendig werden lässt. House Is A Feeling!

Über Disco, Kraftwerk, die Loveparade, das Voguing und die Techno Clubs Berghain und Bassiani folgt dieses Solostück dem weltweiten Aufstieg von House und Techno und dem wichtigen Einfluss der LGBT Community.

„Must see!“, meinen die Stuttgarter Blogger Sissy That Talk.

„Such a beautiful play about techno and house, its roots and history and about the inclusiveness of queer people in the szene. I loved it so much!“, schreibt Voguing und Drag Queen Luna Legend auf Instagram.

Text und Spiel: Benjamin Hille

Bühne und Layout: Sven Schoengarth

Dramaturgische Mitarbeit: Dieter Nelle

Foto: Sabine Haymann

Eine Koproduktion mit dem Theater La Lune Stuttgart:

http://www.theaterlalunestuttgart.de/ben-allein-zu-house/

Einlass: 20:00

Show-Beginn: 20.30

Freie Platzwahl

Gäste von dieser Veranstaltung erhalten im Anschluss freien Eintritt zur Abendveranstaltung im Climax!!!

▶ Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten rund ums Climax Institutes Stuttgart mehr!

Unsere Newsletter-Abonnenten profitieren zusätzlich von Sonderaktionen,

Vorverkaufsinformationen, Verlosungen zu Gästelisteplätzen und vielem mehr.

▶ Anmeldung über: https://climax-institutes.de/newsletter/