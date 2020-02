Der türkische Trapper Ben Fero hat eine elegante, subtile, originelle und stylische Synthese aus verschiedenen Elementen kreiert: Trapmusik, NBA, Bodybuilding und ein exzentrischer Lifestyle. Mit seinem Rapstil, der sofort verblüfft und Lyrics, die im Kopf bleiben, konnte der Rapper bereits ein breites Publikum anstecken und traf den kulturellen Nerv der Zeit in der Türkei und in der Diaspora.

Songs wie „3,2,1“, welcher auf Platz 1 der türkischen Spotify Charts stieg und den Titel des meistgestreamten Songs in der Türkei einheimste oder „Biladerim İçin“ wissen den amerikanischen Trap der Neuzeit gekonnt und unpeinlich ins Türkische zu adaptieren und weisen bereits Klicks im hohen zweistelligen Millionen-Bereich auf.

Mit seinem kürzlich erschienen Album "Orman Kanunları" blieb er über Wochen in den Charts. Am Release Tag waren alle 12 Songs in den Top 50 der Spotify Türkei platziert und stellte somit einen bis dato nicht dagewesenen Rekord auf.