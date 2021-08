Ben Howard - Auf der Welle des Erfolgs

Doch nicht nur musikalisch schlug der Singer-Songwriter, der seine Lieder eher leise, manchmal gar minimalistisch vorträgt, neue Töne an. Auch inhaltlich ging er neue Wege und verabschiedete sich von der persönlichen Seelenforschung. „Ich hatte nicht das Gefühl, etwas über mich schreiben zu wollen, also suchte ich mir Stücke aus den Nachrichten und andere kleine interessante Geschichten“, sagt er. Ein Spiegelbild des Lebens in seinen extremen Ausprägungen ist das Album geworden. In den Songs geht es um seine Heimat England, absurd geworden durch politische Machtkämpfe, um den Tod des Amateurseglers Donald Crowhurst, um eine zerstückelte Leiche, die in einem Koffer auf der Themse trieb oder um die russische Betrügerin Anna Sorokin.

Seinen Durchbruch schaffte Ben Howard 2011 mit den Singles Old Pine, The Wolfes und Keep Your Head Up. Seither schwimmt der leidenschaftliche Surfer auf der Welle des Erfolgs, die ihn zu einem großen Star des Internets gemacht hat und ihn am 16. September bei den jazzopen auf die Bühne des Schlossplatzes bringt.