Ben Zucker: Na und?!

Er ist cool, sexy und mischt gerade das Schlagergenre gehörig auf. Die Rede ist von BEN ZUCKER. Gerade erst bestritt er seine allererste Tour mit zehn Konzerten in elf Tagen – eine völlig neue Erfahrung für den Newcomer, der mit seiner Single „Na und?“ und seiner rockigen Stimme, vor erst knapp einem Jahr, in Erscheinung getreten ist.

Aber Zucker überzeugte vom ersten Moment an, was er auch bei seien Live-Konzerten Abend für Abend beweist. Seine rauchigmarkante Hammerstimme füllt den Raum und beherrscht sowohl Ballade, alsauch rockig-poppige Up-Tempo-Songs, perfekt. Seine Texte berühren, verführen und erzählen schonungslos und direkt aus dem Leben. Diese Authentizität, entwaffnend und faszinierend zugleich, überträgt er auf der Bühne in wilde Energie, die sofort mitreißt.

BEN ZUCKER ist gerade dabei Deutschland im Sturm zu erobern! Die Tickets seiner „Na und?!“ – Tour im Frühjahr 2018 verkauften sich im Flug. Um seinen Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten nicht zu enttäuschen, kündigte BEN ZUCKER nun weitere Termine für den Herbst 2018 an, denn dieser Mann will nur das eine: spielen – live, viel und laut! Mit 14 Jahren begann er mit Hilfe seines Vaters, einem großen Neil Young-Fan, Gitarre zu spielen. Schon bei seinem ersten Mal auf der Schulbühne infizierte er sich mit dieser Leidenschaft und brennt seitdem dafür, sein Publikum zu begeistern. Das haben schon seine Unterstützer erkannt, die ihm bei der Entstehung seines Erstlingswerks zur Seite standen: BEN ZUCKER ging mit Thorsten Brötzmann (Unheilig, Matthias Reim, Helene Fischer) und Philipp Klemz (Glasperlenspiel „Geiles Leben“) ins Studio und arbeitete mehrere Monate an seinem Debüt. Direkt mit seiner ersten Single „Na und?!“ hat BEN ZUCKER die Herzen des Publikums für sich erobert – denn wer diese herausragende raue Stimme hört, kriegt sie einfach nicht mehr aus dem Kopf.

Allein das Video „Na und?!“ von BEN ZUCKER, dem Gewinner der ARD „Eins der Besten“ als Newcomer des Jahres, wurde bis heute 5,5 Mio mal geklickt und sein Debütalbum wandert Woche für Woche immer höher in den offiziellen deutschen Charts. Sein energetisches Video zu seiner im Oktober 2017 veröffentlichen Single „Was für eine geile Zeit (AF1)“ wird am 08. Februar veröffentlicht. Was für ein Jahr für den 34-jährigen Berliner, der nicht mehr aufzuhalten ist, auf seinem Weg an die Spitze.