Innerhalb kürzester Zeit hat sich BEN ZUCKER vom Geheimtipp zu einem einem der erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Acts innerhalb der deutschsprachigen Musikszene entwickelt. Am 17. November ist der Berliner in der MHP-Arena in Ludwigsburg zu Gast.

BEN ZUCKERs Debütalbum „Na und?!“ brachte die Singlehits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ hervor und ist mit fast 500.000 verkauften Einheiten das erfolgreichste Erstlingswerk eines deutschen Künstlers in den letzten Jahren. Mitte 2019 legte legte der Vollblutmusiker mit seinem neuen Album „Wer sagt das?!“ nach und knüpfte nahtlos an seinen Megaerfolg an.

Der Berliner blickt auf eine eine ausverkaufte Headliner-Tour 2018 sowie eine überaus erfolgreiche erste Arena-Tour 2019 zurück. Was den Künstlers mit der unvergleichlichen Reibeisenstimme dazu veranlasst 2020 nachzulegen – unter anderem am 17. November in der MHP-Arena in Ludwigsburg.