Die unglaubliche Erfolgsgeschichte Ben Zuckers geht weiter! In Rekordzeit hat er sich zum erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Act innerhalb der deutschsprachigen Musik entwickelt, der Fans in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in seinen Bann zieht. Am 01.11.2019 feierte Ben Zucker den Auftakt seiner ausverkauften Arena-Tournee mit mehr als 100.000 verkauften Tickets. Mit seiner fünfköpfigen Band und drei Backgroundsängern startete Ben Zucker vor über 6000 Menschen in der Sachsen-Arena in Riesa mit einer gigantischen Bühnenshow seine Tournee. Vom ersten Ton an konnte sich das Publikum kaum auf den Sitzen halten und feierte, bis der letzte Ton nach zwei Stunden verhallte. Aufgrund der nach wie vor anhaltenden hohen Nachfrage nach Tickets, kündigt Ben Zucker nun eine Sommertour für das kommende Jahr an. Fans können sich also für 2020 auf grandiose Sommerpartys des Ausnahmekünstlers freuen.

Sein Debütalbum „Na und?!“ schoss auf Platz 4 der Longplay-Charts und brachte die Singlehits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ hervor, die mittlerweile weit über 50 Millionen YouTube-Views verzeichnen. Mit dem Titeltrack aus seinem neuen Album „Wer sagt das?!“ (Airforce1 Records) legte der Vollblutmusiker Mitte des Jahres nach und knüpfte nahtlos an seinen bisherigen Megaerfolg an:

Ein Doppelplatin-Award für sein Albumdebüt, die Goldene Henne und zwei EchoNominierungen, hunderttausende begeisterte Fans während der gemeinsamen Sommertour mit Helene Fischer, eine ausverkaufte Headliner-Tour 2018 sowie eine restlos ausverkaufte Arena-Tour 2019 – so liest sich die unglaubliche Erfolgsbilanz von Ben Zucker. Innerhalb der letzten 24 Monate hat sich der charismatische Sänger mit der unverkennbaren Reibeisenstimme damit an die absolute Spitze der deutschen Musiklandschaft katapultiert.