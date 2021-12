Hinweis vom 19.11.2020: Veranstaltung vom 17.11.2020 / MHPArena Ludwigsburg auf den 22.01.2022 / Porsche-Arena Stuttgart verlegt. Karten behalten Gültigkeit!

Für die bereits gekauften Sitzplätze in der MHP Arena Ludwigsburg halten wir gleichwertige Plätze in der Porsche-Arena am Veranstaltungstag vor Ort bereit. Stehplatztickets müssen nicht getauscht werden.