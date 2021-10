Benedict Wells & Jacob Brass

Literatur und Musik gehören für ihn einfach zusammen: Mit seinem neuen Roman „Hard Land“ geht BENEDICT WELLS im Herbst 2021 auf Club Tour.

Dabei wird der Bestsellerautor musikalisch von Singer-Songwriter JACOB BRASS begleitet. Der Startschuss für die „Hard Land Club Tour – Herbst 2021“ fällt am 20. Oktober in Hamburg, acht weitere Termine auf den Lesebühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen, darunter ein Auftritt am 06. November im Im Wizemann..

Unter Literaturkritikern wird er gerne als das Ausnahmetalent in der deutschen Literatur bezeichnet: der deutsch-schweizerische Schriftsteller BENEDICT WELLS. Sein vierter Roman „Vom Ende der Einsamkeit“ stand unglaubliche anderthalb Jahre lang auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde bereits in 38 Sprachen veröffentlicht und unter anderem mit dem Literaturpreis „European Union Prize For Literature 2016“ ausgezeichnet. Am 24. Februar 2021 erscheint nun der neue Roman des Autors von „Becks letzter Sommer“, „Die Wahrheit über das Lügen: Zehn Geschichten“ und weiteren Büchern beim Diogenes Verlag. „Hard Land“ ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden und eine Hommage an die Filmklassiker der 80er Jahre.

Im Rahmen der „Hard Land Club Tour – Herbst 2021“ liest BENEDICT WELLS aus seinem neuen Roman und wird dabei musikalisch von dem befreundeten Musiker JACOB BRASS begleitet. Nach dem Album „A Stubborn Child“, mit dem der Münchener Singer-Songwriter als Support für nationale und internationale Künstler wie beispielsweise Katie Melua, Tina Dico oder Rea Garvey auf Tour war, und der EP „Somewhere In Between“, veröffentlichte JACOB BRASS im Mai 2020 sein neues Album „Circletown“.

Das Publikum kann sich auf eine perfekte Mischung aus Lesung und Musik, mitSongs aus dem Soundtrack zu „Hard Land“ und dem Album „Circletown“, freuen.