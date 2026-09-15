Benedikt Hesse Trio (BH3)

Alles außer gewöhnlich: Schlagzeug, Trompete und Hammond-Orgel erzählen vom Dämmerlicht in New Orleans und endlosen Partynächten unter karibischem Himmel. Während über den Sümpfen Louisianas die Nacht hereinbricht, ist die Party in der Karibik längst in vollem Gange: Das Benedikt Hesse Trio entdeckt den Golf von Mexiko mit all seinen musikalischen Einflüssen und Parallelwelten. Ausgehend von New Orleans Funk und Afro-Cuban Jazz entwickelt das Trio ein facettenreiches Spiel, das pendelt zwischen Evergreens und Eigenkompositionen zwischen pulsierenden Tanzflächen und Szene-Lokalen, zwischen Cha Chas, Boleros und den Klängen des Big Easy. Die seltene Instrumentenkombination, ihr kraftvoller, leidenschaftlicher Sound und das blinde Verständnis untereinander zeichnen das Benedikt Hesse Trio aus. Immer im Gepäck: unterschiedliche musikalische Backgrounds, der Spaß am Spontanen – und natürlich die markanten Schlagzeugsoli ihres Frontmanns.

Volker Deglmann - Trompete

Leon Richenhagen – Hammond Orgel

Benedikt Hesse – Schlagzeug