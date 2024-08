Die Evangelische Jugend veranstaltet jedes Jahr ein großes Benefizkonzert mit mehreren Bands in Feuchtwangen. Eingeladen ist jeder!

Es wird ein toller Konzertabend, an dem gefeiert wird für den guten Zweck! Der Erlös des Konzerts wird Kindern in Not gespendet. Dazu sucht das ehrenamtliche Team aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwei Organisationen heraus.