Für den Förderkreis krebskranke Kinder e.V. Stuttgart.

Internationales Benefiz-Doppelkonzert zugunsten des Förderkreis krebskranke Kinder e.V.

Swing, Latin, Funk –Bigband-Sound satt!

Die Bosch Big Bands Stuttgart und Budapest stehen gemeinsam auf der Bühne – die Spenden kommen dem Förderkreis krebskranke Kinder e.V. zugute

Infos zum Förderkreis finden Sie unter: www.foerderkreis-krebskranke-kinder.de

„Bosch Big Band meets friends“ - seit ein paar Jahren lädt die Bosch Big Band aus Stuttgart zu dieser Konzertreihe befreundete Künstler und Bands in die Karlskaserne Ludwigsburg.

Dieses Mal können sich die Zuschauer auf Bigband-Sound vom Feinsten freuen, wenn die Bosch Big Bands Budapest und Stuttgart gemeinsam auf der Bühne stehen.

Mit Swing, Latin und Funk werden Sie die insgesamt mehr als 40 Musiker beim Benefizkonzert zugunsten des Förderkreis krebskranke Kinder e.V. begeistern.

Die Band-Mitglieder sind allesamt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Bosch, die sich in ihrer Freizeit ihrer Leidenschaft dem Jazz verschrieben haben.

Die Veranstaltung wird unterstützt von der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG und Wulle hilft.

Lassen sie sich von der Kraft und Leidenschaft von gleich zwei Big Bands anstecken.

Die Bigbands in Kürze:

Die Bosch Big Band Budapest wurde 2013 von Swing-Liebhabern des Bosch Engineering Center Budapest zunächst als Projekt gegründet. Die Initiative war so erfolgreich, dass die Band heute fester Bestandteil vieler großer Events von Bosch in Ungarn ist.

Aber auch außerhalb von Firmenevents ist die Band sehr aktiv bei Swing und Jazz Festivals und begeistert das Publikum als Begleitband von Swing-Tanzturnieren.

Darüber hinaus entwickelt das Ensemble unter der Leitung des bekannten Trompeters Zsolt Lang sein Repertoire beständig weiter über Pop, Rock, Fusion bis zu Funk Stücken.

Auch die 2003 gegründete Bosch Big Band unter der Leitung des bekannten Bandleaders und Jazz-Trompeters Sepp Herzog verfügt über ein breites Repertoire von Klassikern der Swing-Ära, über erdige Soul- und Funktitel bis hin zu coolen Latin-Stücken. Unter der langjährigen Leitung Herzog glänzte die Band bei Auftritten u.a. auf Jazz-Galas mit Jiggs Whigham, Silvia Droste und Bill Ramsey und auf Tourneen nach Ungarn und die USA. Sie können sich auch schon auf den Release der inzwischen dritten Studioproduktion mit dem Titel „All I want for Christmas“ Ende dieses Jahres freuen.

Der Förderkreis krebskranke Kinder e.V.

Der Förderkreis krebskranke Kinder e.V. Stuttgart hilft seit 35 Jahren flexibel und schnell Familien mit krebskranken Kindern und Jugendlichen in Stuttgart und der Region durch diese schwere Zeit. Die Versorgung der jungen Patienten im Krankenhaus optimiert der Verein durch die umfangreiche Förderung der kinderonkologischen Station am Olgahospital Stuttgart z.B. durch zusätzliche Pflegekräfte, Erzieher und Psychologen, Ausstattung für das Spielzimmer sowie medizinische Projekte. Die direkte finanzielle Förderung für Familien erleichtert den Alltag bei Verdienstausfall oder Zusatzkosten durch die Erkrankung. Mit dem Blauen Haus bietet der Verein Familien krebskranker Kinder ein Zuhause auf Zeit, in dem Eltern und Geschwister während der Behandlung der jungen Patienten in unmittelbarer Nähe zum Olgahospital wohnen und Kraft tanken können.

Eintritt ist frei

Spenden sind willkommen