Benefiz für Pushkar

Haus und Schulprojekt in (Rajasthan / Indien). Seit 2007 unterstützen wir einen Clan von Musiknomaden in Rajasthan imNordwesten Indiens in der Wüste Thar. Seit Mai 2016 finanzieren wir den Schulbesuch von 15 Kindern und unterstützen ein Mädchen in der Hochbegabtenförderung, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind. Organisiert wird dies vor Ort von Gopal Singh, der auch alle Projektvorhaben beaufsichtigt. Unser kleines Projekt umfasst auch die Unterstützung dreier Witwen und deren Kinder. Wir finanzieren dieses Projekt mit dem Verkauf von Schals und Handarbeiten.