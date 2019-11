Benefiz-Gala Stars singen für Krankenstation in Indien

Am Samstag, dem 07.12.2019, 19 Uhr, veranstaltet der gemeinnützige Verein M.I.M.I. e.V. im Saal des Restaurants am Allianzstadion in 70565 Stuttgart-Vaihingen, Heßbrühlstraße 10, eine BENEFIZ - GALA zugunsten einer geplanten Krankenstation in Nord-Ost-Indien (im Bundesstaat Mizoram).

Der Verein M.I.M.I. e.V. hat das Ziel, in Zusammenarbeit mit dem in Indien gegründeten Verein M.I.M.I Society, eine Krankenstation aufzubauen (M.I.M.I. ist die Abkürzung von Medical Improvement Mizoram India, es betrifft die Verbesserung der medizinischen Verhältnisse in der Bergregion Mizoram).

Mit Musik und Unterhaltung sorgt der Sänger Patrick Simons von Les Humphries, die Vamos, Jeff Harrison, Gaby Baginsky und Jenna.

Wir freuen auf Sie.

Ihre Botschafterin

Prinzessin Mimi I.