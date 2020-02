Benefiz Hip-Hop Konzert!

DEXTER, WEEKEND, PIMF, MIDDLEZ und DJ DEGREEZ zeigen Flagge und setzen sich mit ihrer Musik für Menschen in Not ein. Damit könnt ihr bei feinstem Hip Hop feiern und Gutes tun. Nie hat Spenden so viel Spaß gemacht, nie war Helfen so einfach.

Die fünf Künstler, die beiden Agenturen CHIMPERATOR-LIVE und VON HELDEN UND GESTALTEN sowie der Club SCHRÄGLAGE sind Teil von ALL FOR ONE und unterstützen damit ohne Honorar(!) die Stuttgarter Hilfsorganisation STELP (STuttgart-hELPs).

STELP ist eine zivile Hilfsorganisation aus Stuttgart, die mit einem Netzwerk an Ehrenamtlichen dort unterstützt, wo die Not am Größten ist. Mit verschiedenen Projekten auf drei Kontinenten macht STELP sich stark für eine Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben und ihre Zukunft aus eigener Kraft nachhaltig gestalten können. Mit „ALL FOR ONE“ möchten wir vom Krieg gebeutelte und hungernde Kinder im Jemen mit Lebensmitteln versorgen.