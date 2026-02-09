Benefiz-Konzert Bigband meets Classic

Zweite Auflage von <Bigband meets Classic> mit dem Bläserkraftwerk Giengen und dem Jugend- und Kammerorchester der Städtischen Musikschule Giengen.
Bürgerhaus Schranne Schrannenstraße, 89537 Giengen an der Brenz
Konzerte & Live-Musik
