Benefizkonzert der musiktreibenden Neuhäuser Vereine unter dem Motto "Alle Menschen dieser Welt" am Sonntag, 30. Juni 2019 um 17.00 Uhr.

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher des Benefizkonzerts am Sonntag, 30. Juni 2019 um 17.00 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche in Neuhausen.

Zusammen mit einem Posaunen- und Vokalchor aus Tansania werden Kirchenchor, Liederkranz, Musikverein, Posaunenchor sowie die Uhlie-Kids ein Benefizkonzert veranstalten

Der Spendenerlös dieses Konzerts wird dem aktuell im Bau befindlichen Wasserkraftwert in Tandala/Tansania zu Gute kommen. Auch der Erlös aus der anschließend angebotenen Bewirtung, die vom Kelternverein und Posaunenchor organisiert wird, geht in die Spendenkasse.

Herzliche Einladung zu diesem kulturellen Erlebnis. Rund 200 Sängerinnen und Sänger, Bläserinnen und Bläser werden Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bereiten.