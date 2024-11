Benefizkonzert: Astraios Quintett „Meilensteine"

Aus Freude am gemeinsamen Musizieren gründete sich im Jahr 2019 das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Ensemble Astraios, welches mit innovativen Programmen für besondere Momente sorgt.

Unser Kammermusikabend mit dem Titel „Meilensteine" befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Gattung des Bläserquintetts. Anton Reicha veröffentlichte im Jahr 1817 in Paris seinen ersten Zyklus von sechs Bläserquintetten op.88 als Gegenstück zum etablierten Streichquartett. Sie wurden vom Publikum gefeiert und auch ein Musikkorrespondent aus Paris berichtete begeistert:

„Die Reicha'schen Quintette sind in dieser Art unstreitig das Vollendeste, was ich je gehört habe. Wenn es möglich wäre, Haydn in der Quartetten- und Quintettenkomposition zu übertreffen, so wäre dies von Reicha mit den erwähnten Quintetten geschehen."

Technische Neuerungen an den Instrumenten eröffneten im Verlauf der Jahre immer wieder neue Möglichkeiten in Virtuosität der Darbietung sowie Zugang und Etablierung neuer Klangfarben.

Anton Reicha Quintett in D-Dur op. 91,3

August Klughardt Quintett C-Dur op.79

Paul Taffanel Quintett g-Moll

Pavel Haas Bläserquintett op.10 (1929)

Samuel Barber Summer Music op.31

Besetzung:

Nina Grund Flöte

Frederik Meffert Oboe

Nana Kusaka Klarinette

Marie-Luise Haas Fagott

Michael Hofmann Horn