Benefizkonzert: Barock_Plus

„Alte Musik“ unserer Zeit gemäß zu erzählen, das haben sich die vier Künstler:innen des Ensembles Barock_Plus zur Aufgabe gemacht.

Mit ihrer energievollen Ausstrahlung und ihrem hochvirtuosen Spiel setzen sie neue Maßstäbe, erspielten sich innerhalb eines Jahres vier internationale Preise und folgten Einladungen zu renommierten Musikfestspielen. Innovative Konzertformate, Kinderkonzerte und kunstübergreifende Musikvermittlung sind das gewisse Plus des vielfach ausgezeichneten Ensembles. Ihr Programm Les doux reflets de Versailles entführt.

Besetzung:

Tabea Wink Blockflöte

Marie Erndl Blockflöte

Anna Maria Rudolph Barockcello

Dominik Heidl Cembalo