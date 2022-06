Benefizkonzert Beethovens 9. Sinfonie

Das Bosch Sinfonieorchester, der Bosch Chor und der Freiburger Bachchor erwecken gemeinsam Beethovens 9. Sinfonie zum Leben.

Der Eintritt zu diesem Benefiz-Konzert ist frei, wir bitten unsere Besucher um eine Spende. Der gesamte Erlöst der Veranstaltung kommt zu 100% dem gemeinnützigen Verein Primavera - Hilfe für Kinder in Not e.V. zugute. Primavera unterstützt weltweit in 20 Ländern mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche in Not. Wir danken Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre Spende.

Leitung: Hannes Reich

Orchester: Bosch Sinfonieorchester

Chöre: Bosch Chor, Freiburger Bachchor