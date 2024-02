Benefizkonzert Bright Brass „Der Amerikaner“

Bright Brass – Eine Reise um die Welt mit 5 Blechbläsern.

Mit hellen, strahlenden Blechbläserklängen begibt sich das Ensemble Bright Brass auf eine Rundreise über den amerikanischen Kontinent. Die erst seit 2019 in dieser Konstellation spielenden jungen Musiker interpretieren effektvolle Originalwerke für Blechbläserquintett. Darüber hinaus erklingen kunstvolle Arrangements von Kompositionen Astor Piazzollas, dem Meister des Tangos, oder des mit der amerikanischen Jazzszene verbundenen George Gershwins. Erstaunlich ist, dass die fünf Ensemblemitglieder aus ganz unterschiedlichen Orchestern und Schulen stammen, sie jedoch eine gemeinsame Klangidee und musikalische Sprache vereint. Diese möchten sie nach ihrem Erfolg beim Deutschen Musikwettbewerb in Bonn 2022, bei dem sie mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Konzertförderung aufgenommen wurden, weiterentwickeln.

Werke von Enrique Crespo, Malcolm Arnold, Astor Piazzolla, Gegorge Gershwin, Irving Berlin u.a.

Julius Scholz, Samuel Walter: Trompete

László Gal: Horn

Szabolcs Katona: Pousane

Peter Kánya: Tuba