Benefizkonzert der Bläserphilharmonie Ostalb

Am 16. März 2025 um 17:00 Uhr lädt die Bläserphilharmonie Ostalb zu einem besonderen Benefizkonzert in das beeindruckende Ambiente des Heilig-Kreuz-Münsters in Schwäbisch Gmünd ein. Unter der Leitung von Kreisverbandsdirigent Matthias Weller präsentiert das vollständig besetzte sinfonische Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm mit auserwählten Werken für sinfonisches Blasorchester.

Freuen Sie sich auf einen klangreichen Abend, der die Vielfalt und emotionale Tiefe dieser außergewöhnlichen Besetzung eindrucksvoll zur Geltung bringt. Der Spendenerlös des Konzerts kommt der "Küche der Barmherzigkeit" zugute, einer Initiative, die sich für Bedürftige in Armenien einsetzt.

Schirmherr und Initiator des Abends ist Landrat a.D. Klaus Pavel. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Erleben Sie sinfonische Blasmusik in beeindruckender Vielfalt und unterstützen Sie dabei eine gute Sache.