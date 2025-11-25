Benefizkonzert der Bundeswehr

Das Musikkorps ist seit 1962 für die Truppe weltweit unterwegs.

Die militärischen Zeremonielle, wie Appelle und der Große Zapfenstreich stehen dabei im Mittelpunkt. Mit seiner Musik hat sich der Klangkörper in seiner Heimat Franken und darüber hinaus in Oberpfalz, Nordbaden, Südhessen und bis nach Thüringen einen hervorragenden Ruf als Botschafter der Streitkräfte erspielt. Außerdem musizierte das Orchester bereits für deutsche Soldaten in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo. Das Tafelbesteck des Musikkorps sind die kleinen, aber feinen Ensembles, welche bei kleineren Appellen, Feierstunden und Kammerkonzerten im In- und Ausland eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Besetzungen bieten dem Konzertbesucher ein breit gefächertes und facettenreiches Programm. Von der zarten Flöte bis zum warmen, vollen Klang der Tuba entwickeln die einzelnen Besetzungen ihr eigenes Klangspektrum und lassen interessante Kontraste entstehen. Zur Aufführung kommen Werke von Bach, Händel, Beethoven, John Williams u.a.