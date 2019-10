BENEFIZKONZERT DES BOSCH-SINFONIEORCHESTERS MIT JUNGEN BALINGER SOLISTEN

Richard Strauss, Konzert für Waldhorn und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 11

Ernest Chausson, Poéme für Violine und Orchester op. 25

Peter Tschaikowski, Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Mit einem Klangrausch von romantischer und spätromantischer Musik gastiert das Bosch Sinfonieorchester mit seinem künstlerischen Leiter Hannes Reich erstmals in der Balinger Stadthalle und präsentiert mit Stella Manno-Fumey (Violine) und Raphael Manno (Horn) zwei aufstrebende junge Künstler mit Balinger Wurzeln. Beide begannen ihre musikalische Ausbildung an der Balinger Jugendmusikschule. Das Bosch Sinfonieorchester besteht aus rund 80 Mitgliedern – überwiegend aus dem Hause Bosch, die an den Standorten im Großraum Stuttgart tätig sind. Geprobt wird regelmäßig unter professioneller Leitung, die Ergebnisse werden in mehreren Konzerten pro Jahr einer breiten Öffentlichkeit dargeboten.