Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern zu Gunsten des Vereins Rauhreif e.V.

Tagungszentrum Onoldia Ansbach Hofwiese 1, Nürnberger Str 30, 91522 Ansbach

Das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern findet zu Gunsten des Vereins "Straffälligenhilfe-Netzwerk e.V." statt. Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei.

Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und –musikern aus vierzehn Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern.

