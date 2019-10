Benefizkonzert EZIO

Am 15.11.2019 im Museum in Hechingen veranstaltet der Verein Kinder brauchen Frieden e.V. ein Konzert zu Gunsten unserer Projekte mit der Akustik-Band EZIO aus der UK.

Kann man zwei Personen mit akustischen Gitarren eigentlich eine Rockband nennen?

Dass man das kann, beweisen EZIO. In Zeiten, in denen Songs von Loops, Samples und elektronischen Drumkits beherrscht werden, konzentrieren sich EZIO auf das Wesentliche und sind dabei unglaublich kraftvoll und innovativ. Auch nach 15 Alben haben EZIO niemals aufgehört, sich musikalisch weiterzuentwickeln. "Das gefällt", sagen tausende Fans in Deutschland & England und honorierten den Jungbrunnen EZIO mit ausverkauften Konzertsälen auf zahlreichen erfolgreichen Tourneen.

Gründe für diesen rasanten Erfolg waren neben EZIOs erfolgreichen Alben die unglaublichen Liveauftritte. Diese verdeutlichen ganz einfach, dass eine Rockband kein Schlagzeug braucht, um die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. Und so hat auch das Livekonzept von EZIO nichts mit introvertierten Singer/Songwriter-Shows zu tun, sondern eher mit zwei Rock'n'Roll Gitarristen, die auf ihren akustischen Gitarren so richtig Gas geben. Diese kraftvolle und aufregende Show wird ergänzt von traumhaften Balladen, Geschichten vom Verlangen oder unerfüllter Liebe und wird durch Ezio Lunedei Stimme und Boogas virtuose Gitarrenkünste events@kinder-brauchen-frieden.de zu einem ganz besonderen, begeisternden Erlebnis.