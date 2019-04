Benefizkonzert für das Schülercafe TimeOut

Am 5. Mai findet um 17 Uhr in der Gumbertuskriche in Ansbach ein Benefizkonzert für das Schülercafé TIMEOUT statt. Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Ansbacher Schulen singen und musizieren zu Gunsten des Schülercafés. Ein buntes Programm mit Chören und Musikensembles aus Saxophon, Violinen, Orgel und Blockflöten wird zu hören sein. Auch die Lehrerband MAN spielt neuere Songs. Es beteiligen sich das Gymnasium Carolinum, Platengymnaium, Theresiengymnasium, FOS/BOS und die Realschule.