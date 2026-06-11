Benefizkonzert Flieder

Am 06. November spielen Flieder und Samesie ein Benefizkonzert in unserem Saal.

Gemeinsam mit dem Label "uncle_m_musik" und der Aktion "Alles beginnt im Zentrum" von der MONOM Stiftung, sollen kleine Clubs und Jugendzentren, in ihrer Wichtigkeit für junge Musiker und Künstler, erste Erfahrungen auf der Bühne sammeln zu können, im Fokus stehen.

Im Laufe seines Musikerlebens hat Chris (Flieder) schon oft im JUKI (Bürgerhaus) mit unterschiedlichen Bands gespielt. Als er von seinem LABEL gefragt wurde wo für ihn so alles begann, ... na im JUKI halt.

Denn es beginnt in der Regel im "Zentrum". Kleine Newcomerbands, die heute im JUZ nebenan spielen, sind in ein paar Jahren womöglich auf großen Bühnen und Festivals zu sehen.

Diese Soli- Konzertreihe findet ab Herbst bundesweit statt. Der Erlös unterstützt die jeweilige Spiekstätte sowie die Kampagne.

Auch morgen sollen junge Bands, Musiker und Künstler die Gelegenheit haben wertvolle Erfahrungen im heimatnahem Jugendzentrum zu sammeln.