Benefizkonzert Help & Music

3. Sommernachtskonzert von Help and Music e.V. im Naturtheater Grötzingen.

Help and Music e.V. hat für dieses Konzert ein buntes Spektrum an Ohrwürmern aus Klassik, Pop, Film und Musicalmelodien zusammengestellt. Verschiedene Titel, die nicht im Musikalienhandel zu kaufen sind, werden von einem begnadeten Arrangeur und Bandleader speziell für das Orchester und die Solisten arrangiert.

Somit werden dem Publikum erneut Musiktitel präsentiert, die es in dieser Form nur beim Konzert der Extraklasse im Naturtheater Grötzingen zu hören bekommt – vorgetragen von wunderbaren Sängern und Sängerinnen sowie ganz besonderen Instrumentalsolisten.

Durch den Erlös des Benefizkonzerts werden krebskranke Kinder und deren Familien in der Region unterstützt.

Help and Music e.V. ist seit langem mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V. eng verbunden und schätzt die hervorragende Arbeit der Einrichtung, deren Hilfe genau dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird.

Alle Musiker und Musikerinnen spielen ohne Gage; die kompletten Einnahmen und Spenden können ohne jegliche Abzüge weitegegeben werden.