Benefizkonzert in ev. Friedenskirche

Der MGV Neuhausen 1851 e.V. gibt mit MixDur, einem der größten und singgewaltigsten jungen Chöre im Großraum Stuttgart, am 5. Oktober 2025 ein Benefizkonzert "Gospel and More" in der evangelischen Friedenskirche in Ludwigsburg.

Mit stimmungsvollem Programm und einer kleinen Begleitband werden die fast 100 Sänger*innen von MixDur ihre Gäste wieder musikalisch begeistern und ein stimmungsvolles Konzert präsentieren. Unterstützt werden Sie dabei von den Jugendchören MixTeens und MixVoices, dessen Sänger*innen mit ihren jungen und klaren Stimmen die Kirche zum Schwingen bringen werden. Informationen zu diesen brillanten Chören gibt es auch unter www.mgv1851.de oder auf youtube unter Stichwort „MGV Neuhausen“.