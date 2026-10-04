Benefizkonzert Kiwanis

Für das diesjährige Benefizkonzert konnte der Kiwanis-Club Tauberfranken erstmals die No Nonsense Band verpflichten.

Sie bringt die Klassiker aus den besten Tagen des Jazz zurück aufs Parkett. In ungewöhnlicher Besetzung (drei Bläser, Kontrabass, Gesang) und mit maßgeschneiderten Arrangements entsteht ein unverkennbarer Bandsound, der den wohlbekannten Hits aus jener Ära neuen Schliff verpasst und so manch vergessene Dixieland-Perle von ihrer Staubschicht befreit. Mit ihrer energiegeladenen Performance lassen die drei Herren mit Dame die goldenen Zeiten wiederaufleben und feiern eine Jazz-Party, die es in sich hat. Die vier Vollblutmusiker zaubern romantische Swing-Balladen ebenso aus dem Tweed-Hut wie schweißtreibende Uptempo-Kracher, die jeden Tanzboden zum Beben bringen.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für die Einstimmung auf das Konzert sowie für die Stärkung in der Pause ist mit einem Abendimbiss und Getränken gesorgt.

Die Einnahmen werden für die Förderung von Jugendlichen und Kindern im Main-Tauber-Kreis verwendet Dieses Jahr gilt das Augenmerk dem Kreisjugendblasorchester.