Rolli-Rennen

Der Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e. V. veranstaltet am 20. und 21. Juli 2024 das 24h-Rollstuhlrennen. Ziel der Veranstaltung ist es, Berührungsängste abzubauen, das Miteinander auf Augenhöhe zu stärken und so den Inklusionsgedanken sichtbar und erlebbar zu machen. Egal ob man als Team oder als Gast im Gästerollstuhl Runden fährt, es ist eine tolle Gelegenheit, selbst einmal das Rollstuhlfahren auszuprobieren. Jede im Rollstuhl gefahrenen Runde wird von Sponsoren mit einem Betrag unterstützt. Menschen mit und ohne Behinderungen gehen gemeinsam für den guten Zweck an den Start und unterstützen so die Arbeit des Kreisvereins.

Von diesem Event geht eine einzigartige Energie und Power aus

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für die Teams gibt es ein reichhaltiges Getränke- und Essensangebot. Ein buntes Programm bringt Abwechslung für die Besucherinnen, Besucher und Teilnehmenden. Mit der richtigen Musik und einer tollen Moderation motiviert das Team von Wellenmacher-Events die „Fahrerinnen und Fahrer“ zu Höchstleistungen. Begleitet von sportlichem Ehrgeiz stehen Spaß und Miteinander im Vordergrund.