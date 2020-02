Benefizkonzert Landespolizeiorchester

Nach dem überwältigenden Erfolg 2018 schätzt sich der Förderverein „Mutter-Anna-Kirche Sanktanna e.V.“ glücklich, das renommierte und einzigartige Berufsblasorchester des Landes Baden-Württemberg erneut für ein Benefizkonzert zu Gast in Leingarten zu haben. Am Samstag, den 28.03.2020 um 19.30 Uhr werden die 30 professionellen Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Prof. Stefan R. Halder mit schwungvollen und mit Humor gewürzten Darbietungen im Kulturgebäude in 74211 Leingarten, Schwaigerner Straße 76, glänzen. Das Landespolizeiorchester gilt als eines der besten Berufsblasorchester Deutschlands. Es ist bekannt durch seine Auftritte bei Staatsempfängen und internationalen Blasmusikfestivals.

Aufgrund der rund einhundertjährigen Geschichte des Landespolizeiorchesters blickt es auf eine große Anzahl vielbeachteter Konzerte zurück und verfügt über ein hervorragendes Renommee. Beim Jubiläumskonzert in Leingarten, welches zu Gunsten der Sanierung der Mutter-Anna-Kirche in Sanktanna/Banat/Rumänien stattfindet, wird ein doppeltes Jubiläum gefeiert: Der 100. Geburtstag des LPOs und der 50. Geburtstag der Stadt Leingarten. Feiern Sie mit uns und lassen Sie sich mitreisen von dem „guten Ton der Polizei“. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Eine Bewirtung findet in der Konzertpause statt.