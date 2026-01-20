Benefizkonzert Lionsclub Nürtingen-Kirchheim/Teck

Am Samstag, den 7. Februar gestaltet die Bigband des Ludwig-Uhland-Gymnasiums unter der Leitung von Daniel Bucher um 19 Uhr ein Benefizkonzert für den Lionsclub Nürtingen/Kirchheim, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.
In der Martinskirche Kirchheim wird die Band, die in diesem Schuljahr das 40-jährige Bestehen feiert, ihr aktuelles Repertoire aufführen und im Wechsel mit dem Organisten Albert Kailer dem Publikum einen abwechslungsreichen Konzertabend mit vielen solistischen Einlagen bieten.
Info
Martinskirche Widerholtplatz 6, 73230 Kirchheim unter Teck
Konzerte & Live-Musik