Benefizkonzert Lionsclub Nürtingen-Kirchheim/Teck

Am Samstag, den 7. Februar gestaltet die Bigband des Ludwig-Uhland-Gymnasiums unter der Leitung von Daniel Bucher um 19 Uhr ein Benefizkonzert für den Lionsclub Nürtingen/Kirchheim, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

In der Martinskirche Kirchheim wird die Band, die in diesem Schuljahr das 40-jährige Bestehen feiert, ihr aktuelles Repertoire aufführen und im Wechsel mit dem Organisten Albert Kailer dem Publikum einen abwechslungsreichen Konzertabend mit vielen solistischen Einlagen bieten.