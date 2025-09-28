Stunde der Kirchenmusik: Benefizkonzert Martin und Ulrich Briem. Berühmte Orchesterwerke für Klavier zu vier Händen.
Werke von Händel, Mozart, Schubert u.a.

Stadtkirche St. Blasius Kirchberg 9, 73207 Plochingen

